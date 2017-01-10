Статья

Под знаком Евро-5

На протяжении последних пяти лет одним из главных трендов развития отечественного нефтегазового комплекса является масштабная модернизация нефтепереработки. В 2016 году она достиг- ла знакового результата — Россия полностью перешла на использование моторного топлива 5-го экологического класса.

Начав внедрение новых стандартов топлива значительно позже Европы, наша страна смогла за несколько лет проделать тот путь, на который у государств ЕС ушли десятилетия. В эксплуатацию были введены десятки новых установок по облагораживанию бензина и дизельного топлива.

Но дальнейшая судьба отрасли будет во многом зависеть не от темпов модернизации, а от параметров фискальной политики государства. Пока здесь сохраняется неопределенность. Акцизы на топливо, вопреки параметрам налогового маневра, повышаются опережающими темпами. Экспортные пошлины, несмотря на снижение коэффициентов по отношению к сырой нефти, будут расти в абсолютном выражении из-за повышения нефтяных котировок.

Ожидается, что маржа отечественных НПЗ в 2017 году вырастет, но угрозы развитию отрасли сохраняются. Поэтому нефтепереработчики ждут от правительства четкой и прозрачной долгосрочной налоговой политики.

ВАЛЕРИЙ АНДРИАНОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.