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Покер континентального масштаба

В последние недели западные деловые издания уделяли повышенное внимание теме прихода в Европу американского сжиженного природного газа и предполагаемым по- следствиям такой экспансии для российского газового экспорта. Разумеется, поставки СПГ из США сейчас столь ничтожны, что говорить о полноценной конкуренции не приходится. Но первый шаг сделан, и вполне уместно задаться вопросом, что последует за этим.

Российская пресса пока не проявила большого интереса к данной теме. В то же время зарубежные СМИ практически единодушны в том, что первые поставки американского СПГ в Европу будут иметь далеко идущие последствия.

Иностранные источники отмечают, что США объявили войну «Газпрому», начав поставки СПГ на его традиционный рынок – в Европу, а также заявив о намерениях блокировать проект строительства газопровода «Северный поток-2». Западные эксперты полагают, что, несмотря на ценовое преимущество «Газпрома», американский СПГ придет на европейский рынок, а это вынудит российскую компанию снизить цены на сетевой газ. Насколько справедливы такие прогнозы, покажет время. Задача данной публикации – подробно и беспристрастно рассказать об идеях и аргументах, циркулирующих в зарубежных деловых изданиях.

По материалам зарубежных СМИ (перевод Светланы Саватеевой)

150 р.