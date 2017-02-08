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Полет «ястреба»

Приход к власти в США Дональда Трампа был с восторгом воспринят многими россиянами. С новым президентом связывают возможность отмены антироссийских санкций. Но начало нынешнего года принесло неприятный сюрприз — группа американских законодателей выступила с инициативой ужесточения санкционного режима против РФ. Причем у них есть неплохой шанс переломить сопротивление «пророссийски» настроенной части американского истэблишмента и добиться своего.

Чем это может быть чревато для нашей страны? Новые санкции грозят больнее всего ударить по нефтегазовому комплексу, ограничив финансирование добычных и трубопроводных проектов.

Российские ВИНК уже пострадали от санкций. Их капитализация падает гораздо более быстрыми темпами, чем у западных корпораций. Это может быть обусловлено ухудшением условий привлечения долгосрочных кредитов. Между тем потребности отрасли в инвестициях остаются огромными. Чтобы их удовлетворить, надо либо опираться на отечественную банковскую систему, либо идти с протянутой рукой на Восток. Оба эти варианта имеют свои плюсы и минусы. Судя по всему, гипотетические американские санкции все же не окажут существенного влияния на объемы нефтедобычи в России. Тем более что их дальнейшее активное наращивание и не планируется в связи со взятыми на себя Москвой добровольными ограничениями. Но могут пострадать трубопроводные проекты, в первую очередь — по сооружению второй очереди «Северного потока».

ВАЛЕРИЙ АНДРИАНОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.