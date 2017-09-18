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Полтора года без рывков

Полтора года без рывков

История ОПЕК – это как минимум четыре-пять важных для современного мира геополитических и социально-экономических историй. Напомним, что стоимость нефтяного экспорта из стран Персидского залива в 1971 году определялась ценой в $4 за баррель. Большая семерка западных компаний (мейджоров) держала эту цену низкой в течение всего XX века. Последствия были вполне понятными: огромный рост потребления дешевой энергии в мире, увеличение доли нефти в глобальном энергобалансе к началу 1970-х годов до 45 %.
Основные выигрыши достались, с нашей точки зрения, даже не столько самим нефтяным монополиям (дивиденды акционерам и т. п.), сколько развитым странам. Экономический рост был существенно привязан к энергоемким отраслям. Экспортеры, включая Саудовскую Аравию, Иран и другие страны, получали значительный доход, но масштабы были достаточно ограничены.
ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВ Профессор, главный советник руководителя АЦ при Правительстве РФ
150 р.
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