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Пора менять парадигму

Парадигма развития нефтегазового комплекса Западной Сибири, основанная на приоритетном поиске и разработке уникальных по объемам месторождений, расширении географии за счет новых районов добычи, первоочередном вводе в эксплуатацию наиболее качественных запасов, практически себя исчерпала. В ресурсно-сырьевой базе Западной Сибири происходят значительные структурные сдвиги. Они и будут определять направления дальнейшего развития нефтегазовой промышленности региона.

Среди таких сдвигов важно выделить возрастание роли мелких и средних месторождений в МСБ региона. Следствием этого станет необходимость изменения институциональных условий и организационной структуры нефтедобычи.

Второй важнейший сдвиг связан с ухудшением качества запасов, увеличением доли ТРИЗ. Это приведет к началу промышленной разработки нетрадиционных источников углеводородов, повышению роли арктических регионов Западной Сибири в структуре производства сырья. Кроме того, увеличится доля конденсата в структуре добычи УВС. Согласно инерционному варианту, после 2020 года, когда месторождения ЯНАО выйдут на перспективные уровни, добыча нефти в Западной Сибири неминуемо будет сокращаться за счет быстрого падения этого показателя в ХМАО. Инновационный вариант предполагает переход на новую парадигму развития и решение большого количества актуальных задач. Это в конечном счете позволит преодолеть негативную тенденцию по сокращению добычи нефти в регионе.

АЛЕКСЕЙ КОНТОРОВИЧ, ЛЕОНТИЙ ЭДЕР, ИРИНА ФИЛИМОНОВА, ИРИНА ПРОВОРНАЯ, ВАСИЛИЙ НЕМОВ, ИНГГ СО РАН

250 р.