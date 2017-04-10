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Порты дождались нефти

В прошлом году морские терминалы страны нарастили экспортную перевалку нефти и снизили отгрузку нефтепродуктов. Тем самым продолжилась тенденция 2015 года, когда экспорт сырой нефти впервые за три года пошел вверх. Это обстоятельство — прямое следствие налогового маневра, который снизил рентабельность переработки внутри страны и сделал более выгодными поставки за рубеж сырья. В 2017 году вступили в силу договоренности России и стран ОПEК о снижении нефтедобычи. По этой причине морские терминалы не ожидают дальнейшего роста отгрузки нефти.

Что касается направлений экспорта, то, несмотря на значительное снижение грузооборота в последние годы, лидером по этому показателю остается балтийский Приморск. Обращает на себя внимание стабильный рост отгрузки сырья через дальневосточный порт Козьмино. Он уже обогнал Новороссийск, который на протяжении многих десятилетий считался главными нефтяными воротами страны.

В недалекой перспективе порты вправе рассчитывать на рост перевалки дизельного топлива. Это связано с перепрофилированием части трубопроводов «Транснефти» под прокачку нефтепродуктов, а также с переброской в Россию грузопотоков, которые ранее шли через Прибалтику.

ВИКТОР ПРУСАКОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

250 р.