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Природе не враги

Нефтегазовый комплекс в общественном сознании по-прежнему представляется как один из самых опасных врагов природы. Так ли это на самом деле? С одной стороны, отрасль остается крупнейшим эмитентом углекислого газа и источником загрязнения почв. С другой стороны, ведущие нефтегазовые компании проводят ответственную экологическую политику, стремятся максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду.

В частности, «Роснефть», которая ранее числилась среди отстающих по уровню утилизации ПНГ, продемонстрировала огромные успехи в этой сфере. В первую очередь, за счет реализации газового проекта на Ванкоре.

По этому же пути идет и «Газпром нефть», которая взяла курс на доведение своей добычи до 100 млн тонн в год. Пока темпы ввода мощностей по утилизации ПНГ несколько отстают от этой головокружительной динамики, но ситуация постепенно выправляется. В свою очередь, «Сургутнефтегаз» уже решил данную проблему, доведя уровень утилизации попутного газа почти до 100%.

Одним из первых в стране вопросами полезного использования ПНГ начал заниматься ЛУКОЙЛ. Кроме того, компания стала пионером в области экологического мониторинга морских акваторий. Сегодня эту эстафету приняли «Роснефть» и «Газпром нефть», проводящие масштабные исследования арктических бассейнов.

ВАЛЕРИЙ АНДРИАНОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

250 р.