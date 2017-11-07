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Приватизация длиною в год

Приватизация длиною в год

Необходимость пополнять истощенный низкими ценами на нефть российский бюджет вынудила российское правительство пойти на  приватизацию нефтегазовых активов, которые в  последние годы государство стремилось взять под  свой не- посредственный контроль, считая стратегическими. Многошаговая приватизация «Роснефти», и в ее составе «Башнефти», преподнесла несчетное количество сюрпризов и вызвала самые разные слухи. Как результат, новыми акционерами крупней- шей государственной нефтегазовой компании России стали катарский суверенный фонд, швейцарский трейдер и  малоизвестный, но  активно набирающий обороты частный китайский инвестор.
Если раньше, приобретая зарубежные энергетические активы, Пекин полагался, в основном, на государственные компании CNPC и Sinopec, то теперь в игру включилась частная CEFC, созданная 15 лет назад, занимающаяся торговлей энергоресурсами и инвестициями. Представитель CEFC подчеркнул, что приоритетом компании станут поставки на  внутренний рынок, тогда как  часть объема сорта Urals будет отправляться на китайские НПЗ в Европе.
В дальнейших планах нового китайского партнера «Роснефти» – реализация совместных проектов, в том числе в сегменте нефтехимии. Эксперты отмечают, что  за  последние пять лет Россия добилась значительных успехов в  усилении своих позиций на  премиальном китайском рынке, растолкав традиционных тяжеловесов – Саудовскую Аравию и Анголу. Теперь, когда одним из крупнейших акционеров «Роснефти» становится компания из Китая, можно ожидать дальнейшего усиления восточного вектора нефтегазовой политики России.
По материалам зарубежных СМИ
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