Статья

Признание профессионалов

С 23 по 26 мая 2017 года в столице Башкирии в очередной раз пройдет международная выставка «Газ. Нефть. Технологии». Выставка юбилейная: специалисты отрасли встретятся в Уфе уже в 25-й раз. Нужно признать, что это одна из крупнейших и эффективных деловых площадок отрасли. По установившейся традиции одновременно с выставкой в Уфе пройдет и Российский нефтегазохимический форум.

Синергетический эффект двух значимых события очевиден: на фоне широкой экспозиции самых передовых разработок отечественных и зарубежных производителей проходит весьма конструктивный диалог между представителями отрасли, науки, государственной власти по множеству актуальных вопросов.

Аналитическая служба «Нефтегазовой Вертикали»