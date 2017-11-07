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«Продразверстка» для Сахалина

«Продразверстка» для Сахалина

В  последнее время новости с  Сахалина изумляют. То  в  августе сообщалось, что остров на некоторое время вовсе исчез с Яндекс.Карт, то на только презентованной главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной новой российской 2000-рублевке Сахалин сделали полуостровом, соединенным с материком. Но это все – дело поправимое, казус и не более того… А вот история с налогами и бюджетами – куда серьезнее, и она очень ясно отражает новейшие тенденции в российской экономической жизни и государственной политике.
МИХАИЛ СУББОТИН, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН
150 р.
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