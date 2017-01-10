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Продуктивная энергодипломатия

Мало кто верил, что страны ОПЕК смогут договориться о снижении добычи нефти. Еще меньше шансов было на то, что к этому соглашению присоединятся нефтедобывающие страны, не входящие в картель. Но скептики были посрамлены — то, что казалось невозможным, случилось. Причем ключевую роль в достижении согласия сыграла Россия. Это крупный успех российской энерго-дипломатии, которая давно не была столь активной, напористой и эффективной.

С момента обрушения нефтяных цен в 2014 году крупные нефтедобывающие страны искали пути и способы вернуть хоть какой- то контроль над ними. Но Саудовская Аравия выбрала иной путь: она продолжала обновлять рекорды добычи — избыток нефти должен был сделать невыгодной добычу сланцевой нефти для американских компаний. Однако такая политика не принесла ожидаемой отдачи: задушить сланцевую революцию не удалось, она была всего лишь заморожена до лучших времен. Новый шанс, который увидела Россия, заключался в том, чтобы, оставаясь вне картеля, принять участие в координации по добыче углеводородов и даже, вполне возможно, сыграть в этом ведущую роль.

Тем более что разногласия в рядах ОПЕК не позволяли членам картеля договориться в узком кругу. Одним словом, ситуация для выхода России на сцену складывалась весьма благоприятная. И Россия использовала открывшиеся возможности в полной мере.

КОНСТАНТИН АНОХИН, журналист

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