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Производство светодиодных светильников

ЗАО «TZA» — это современная, динамично развивающаяся компания, основанная в 1995 году как дочернее предприятие ПАО «АВТОВАЗ».

Основное направление деятельности — производство автокомпонентов и обеспечение ими сборочного конвейера ПАО «АВТОВАЗ».

С момента основания предприятие является монопольным поставщиком автоагрегатов для сборочного конвейера Волжского автозавода, а также лидером поставки автокомпонентов на вторичный рынок автозапчастей, постоянно осваивая производство новых видов авто- запчастей, а также охлаждающих жидкостей для ДВС. В 2012 году, после длительной проработки и подготовки в рамках программы Правительства РФ (№261-ФЗ от 23.11.2009 г.), направленной на внедрение энергосберегающих технологий, а также для удовлетворения растущего спроса на энергоэффективные светотехнические приборы, было запущено новое направление деятельности — промышленное производство светодиодных светильников на собственных производственных площадках.