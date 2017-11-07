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Пульс транспортных артерий

В 2017 году по трубопроводной системе «Транснефти» будет прокачано нефти меньше прошлогоднего. Результат для компании, по трубам которой течет 85 % всей добываемой в России нефти, вполне предсказуемый: исполняя обязательства, взятые нашей страной по соглашению ОПЕК+, нефтяники несколько снизили объемы добычи. Но, в принципе, для «Транснефти» это проходной эпизод. Главное, что за годы после распада СССР российская нефтетранспортная монополия значительно окрепла и расширила географию поставок. Лишь в воспоминаниях остались времена, когда за место в нефтяной трубе шла нешуточная борьба. Компания продолжает развивать систему нефтепроводов. Только в этом году введены в эксплуатацию несколько важных объектов, в том числе магистральные нефтепроводы Заполярье–Пурпе и Куюмба–Тайшет. Показательно, что даже после падения цен на нефть нефтетранспортная монополия не снизила объем инвестиций.

Говоря о современных трендах в деятельности компании, следует отметить, что акцент ее инвестиционной активности постепенно смещается от строительства новых магистралей к обеспечению активного долголетия старых транспортных объектов. Что касается нового строительства, здесь теперь больше внимания уделяется развитию нефтепродуктопроводов. А расширять нефтетранспортную систему «Транснефть» предпочитает в восточном направлении. Впрочем, к этому ее побуждают интерес нефтяников и реальная рыночная ситуация.

Аналитическая служба «Нефтегазовой Вертикали»

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