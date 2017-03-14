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Путь к прогрессу долог и тернист

После введения западных санкций, в России был взят курс на импортозамещение — в первую очередь, в нефтегазовом комплексе. Но эту задачу невозможно решить без масштабного инновационного обновления всей отечественной экономики. Есть ли для этого силы и средства? Об этом «Вертикаль» беседует с Валерием КУЛЬЧИЦКИМ, исполнительным директором Научно-технического общества нефтяников и газовиков им. акад. И.М.Губкина.

Как отмечает наш собеседник, в целом в стране складывается достаточно неприглядная картина. Заметные технологические прорывы достигнуты лишь в незначительном количестве сегментов НГК, в то время как по основным технологиям и оборудованию мы по-прежнему зависим от зарубежных корпораций.

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, необходим системный подход. Невозможно поднять нефтегазовое машиностроение и сервис без комплексных изменений в экономической жизни страны. При этом во главу угла должен быть поставлен основной ресурс постиндустриального общества — повышение культуры труда, приводящее к росту производительности.

Интервью с ВАЛЕРИЕМ КУЛЬЧИЦКИМ, исполнительным директором Научно-технического общества нефтяников и газовиков им. акад. И.М.Губкина

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