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Развитие арктического грузопотока углеводородных ресурсов

Оценки действующих и будущих добычных проектов в Арктической зоне Российской Федерации позволяют выполнить прогноз грузопотока углеводородного сырья в акваториях арктических морей. Согласно полученной оценке, он достигнет максимума (39 млн тонн) в 2022 году, после чего начнется его плавное снижение. Компенсировать падение грузопотока призваны заявленные проекты — «Арктик СПГ», «Печора СПГ» и Таналау. Если исходить из утвержденного проекта «Печора СПГ», принять мощность завода «Арктик СПГ» равной мощности «Ямал СПГ», а также учесть транспортировку сырья с Пайяхских месторождений (с учетом ранее заявленной мощности терминала), то общий поток углеводородов может достичь к 2025 году 65 млн тонн.

Большие надежды связываются с результатами геологоразведочных работ, проводимых «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом в районе Хатангского залива, продукция из которого будет вывозиться по акватории Северного морского пути. Но компании только приступают к поисково-оценочному бурению и любое прогнозирование грузопотока пока преждевременно. Устойчивое развитие проектов в регионе Северного морского пути, в первую очередь в Обской губе, зависит от ледокольного обеспечения. Ожидаемое увеличение объемов вывоза продукции ГМК «Норильский никель» до 1,5 млн тонн, а главное, планируемая разработка месторождений угля на Западном Таймыре силами УК «ВостокУголь» (оценочный объем отгрузки — 10 млн тонн в год), потребуют привлечения дополнительных сил атомного ледокольного флота.

Решение одно — строительство по меньшей мере двух дополнительных атомных ледоколов типа ЛК-60Я, которое должно начаться сразу после спуска со стапеля строящихся в настоящее время судов.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ, ООО «Гекон»

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