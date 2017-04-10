Статья
Ресурс зрелости
Спад инвестиционной активности в области геологоразведочных работ — тенденция закономерная при снижении цен на энергоносители для нефтегазовых компаний во всем мире. Но минерально-сырьевая база остается основой стабильности российской экономики.
Возможно ли при уменьшении финансирования сохранить прежние темпы геологоразведки и обеспечить необходимый для баланса между добычей и потреблением прирост запасов углеводородного сырья?
Какие инструменты повышают эффективность поисковых и разведочных работ?
На эти и другие вопросы мы попросили ответить генерального директора ООО «Газпром геологоразведка» Алексея ДАВЫДОВА.
Возможно ли при уменьшении финансирования сохранить прежние темпы геологоразведки и обеспечить необходимый для баланса между добычей и потреблением прирост запасов углеводородного сырья?
Какие инструменты повышают эффективность поисковых и разведочных работ?
На эти и другие вопросы мы попросили ответить генерального директора ООО «Газпром геологоразведка» Алексея ДАВЫДОВА.