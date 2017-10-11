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Ресурсное изобилие и сырьевой голод

Ресурсное изобилие и сырьевой голод

Вот уже не  первое десятилетие в  российском общественном сознании мирно сосуществуют два противоречащих друг другу мифа. Первый заключается в  том, что недра родной страны являются бездонной кладовой природных ресурсов, по  объемам которых мы можем заткнуть за пояс любых конкурентов и которые в обозримом будущем не закончатся. Второй же миф носит ярко выраженный алармистский характер. Мол, мы бездарно проедаем ресурсный потенциал, заложенный в годы СССР, и  уже недалек тот час, когда запасы нефти закончатся и российский бюджет останется у разбитого корыта.
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