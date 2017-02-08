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Риски рынка нефтепродуктов

Итоги 2016 года для российского рынка нефтепродуктов сложно признать позитивными. Нефтепереработка испытывает финансовые трудности из-за налогового маневра и роста акцизов. В итоге заводы выживают как могут: некоторые малые НПЗ уходят в серую зону, а крупные предприятия сокращают выпуск мазута в основном на бумаге. На рынке бензина наступил долгожданный профицит собственного товара класса 5. Однако налоговый маневр, повышающиеся акцизы и административное сдерживание розничных цен делают внутренний рынок все менее привлекательным для нефтяных компаний и независимых сетей АЗС.

При этом приближение выборов 2018 года дает основание полагать, что такое положение дел будет заморожено до зимы следующего года.

Ранее в нефтепереработке и в независимой рознице был запас маржи. В результате 2015 и 2016 годы хотя и не были позитивными, но ситуация в отрасли и на рынке была устойчивой. А в 2017 год мы вошли с нулевым запасом этой устойчивости.

МИХАИЛ ТУРУКАЛОВ, Независимое агентство «АТР»

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