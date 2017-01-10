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Россия — родина инноваций

Последние два с половиной года развитие отечественного нефтегазового комплекса проходило под лозунгом импортозамещения. Был принят целый ряд государственных и корпоративных программ, нацеленных на достижение независимости от зарубежных технологий и оборудования. А сколько различных конференций, круглых столов и прочих обсуждений было посвящено этой теме — не сосчитать. Но есть ли конкретный результат? Об этом «Нефтегазовая Вертикаль» беседует с заслуженным деятелем науки РФ, профессором, д.т.н. Всеволодом КЕРШЕНБАУМОМ. Как отмечает наш собеседник, результаты импортозамещения пока более чем скромные. С одной стороны, еще рано подводить итоги — первые плоды должны появиться как минимум через два года.

С другой стороны, сам процесс идет ни шатко ни валко. Крупные ВИНК, за редким исключением, не проявляют интереса к этой работе. А на уровне машиностроительных предприятий импортозамещение свелось к слепому копированию западных образцов. Это путь в тупик.

Развитию «творчества и фантазии» не способствует политика в сфере стандартизации. Она направлена на максимальное приближение российских стандартов к зарубежным, без учета технологического уровня отечественных производств и суровых условий эксплуатации оборудования на территории РФ. Но, главное, в стране отсутствует система внедрения инновационных разработок. Испокон веков в России создавались единичные образцы передовой техники, однако затем они неизменно утекали за рубеж. И возвращались к нам уже в виде массовой продукции, приобретенной за валюту. Поэтому надо полностью менять наше отношение к инновационной деятельности.

Интервью с ВСЕВОЛОДОМ КЕРШЕНБАУМОМ, профессором, д.т.н.

150 р.