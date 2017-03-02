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Российская техника для Арктики

Падение цен на нефть внесло коррективы в программы ведущих энергетических компаний мира, связанные с поиском, разведкой и разработкой месторождений нефти и газа в Арктике. Для России ситуация осложнена еще и мораторием на импорт оборудования и технологий для шельфовых проектов, введенным в рамках международных санкций. Общее замедление активности в развитии чрезвычайно затратных арктических проектов дает России шанс сократить отставание, опираясь на собственные силы и на возможности отечественного нефтегазового машиностроения.

В интервью «Вертикали» замминистра промышленности и торговли РФ Василий ОСЬМАКОВ рассказал о приоритетных задачах, стоящих перед отечественным нефтегазовым машиностроением в части импортозамещения, о том, какую поддержку отрасль получает от государства. По его словам, Арктика – это прекрасный полигон для апробации отечественных инновационных технологий. Замминистра убежден, что Россия должна быть одним из мировых лидеров в сфере нефтегазового оборудования и прорывных морских технологий. Он считает, что в разработке арктического шельфа поможет и научно- технический потенциал, накопленный в оборонной сфере.

Интервью с ВАСИЛИЕМ ОСЬМАКОВЫМ, заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации