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Ростки позитива

За последние годы принято немало программ, стимулирующих импортозамещение. Хотя до достижения полной независимости от иностранных технологий и оборудования еще очень далеко, повсеместно наблюдаются перемены к лучшему.

В частности, активно развивается производство российской буровой техники на базе «Уралмаша». Там создаются новые образцы БУ, способные работать на морских участках и на сухопутных месторождениях в арктических условиях.

Сложнее обстоят дела в области гидроразрыва пласта. Начата разработка отечественных программных комплексов для его осуществления. Но имеющиеся образцы флота ГРП отечественного производства пока не востребованы со стороны ВИНК.

Очень высокая зависимость от импортной техники сохраняется в области геологии. И если в сфере морской геофизики реализуется ряд проектов, направленных на преодоление отставания, то сухопутные ГРР пока остаются за бортом.

Постепенно идет создание новых российских технологий в нефтепереработке, разрабатываются отечественные катализаторы. Вместе с тем камнем преткновения остается программное обеспечение для НГК, без которого невозможно масштабное внедрение технологии интеллектуального месторождения.

ВАЛЕРИЙ АНДРИАНОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

250 р.