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Рычаг — технологии

Практически ни одно совещание с участием высших госчиновников не обходится без призывов к импортозамещению и внедрению новых технологий в производство. Нефтегазовые компании, со своей стороны, дружно рапортуют об успешном продвижении по пути инноваций.

Но лозунги и декларации далеко не всегда соответствуют реальным делам. Наибольших успехов среди предприятий, работающих на нужды ТЭК, добились трубные заводы. Их продукция, по мнению экспертов, в целом соответствует лучшим зарубежным образцам.

В ключевом для нефтегазовой отрасли сегменте upstream дела обстоят не так благополучно. Реальные прошлогодние достижения в технологическом обновлении добывающего сектора можно пересчитать по пальцам. Наиболее заметными здесь стали усилия «Газпром нефти» по освоению нетрадиционных запасов, буровые рекорды «Роснефти» и открытие ЛУКОЙЛом нового завода по производству вентильных электродвигателей для УЭЦН.

ВИКТОР ПРУСАКОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.