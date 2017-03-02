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Рынки и логистические схемы арктической нефти

Российский экспорт арктической нефти растет в течение пяти последних лет. Есть все основания ожидать, что восходящий тренд получит дальнейшее развитие. Соответственно, минеральное сырье будет играть определяющую роль в арктическом грузопотоке.

«Вертикаль» предлагает вниманию читателей эксклюзивные, никогда ранее не публиковавшиеся материалы исследования, посвященного оценке рынка арктической нефти и ее роли в арктическом грузопотоке. В обзоре дается подробная характеристика логистических схем и качества сырья, отправляемого на экспорт через действующие арктические терминалы. Помимо энциклопедичности, для обзора характерна высокая актуальность — вся информация дается по состоянию на середину февраля 2017 года.

Главный вывод — сложившаяся к настоящему времени система морской транспортировки арктической нефти способна обеспечить современные и планируемые на ближайшие годы объемы углеводородного сырья. Слабым звеном в перспективе может стать обеспеченность трафика ледокольной поддержкой.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ, ООО «Гекон»

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