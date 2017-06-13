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Рынок нефти: баланс и развитие

В программе XXI Петербургского международного экономического форума энергетическая повестка дня была одной из центральных. А стержневым ее событием стала Энергетическая панель, традиционно собирающая руководителей крупнейших нефтегазовых компаний, ведущих поставщиков оборудования и технологий, глав исполнительных органов из нефтедобывающих регионов мира, а также авторитетных экспертов в области экономики нефтегазовой отрасли. Дискуссия на высшем отраслевом уровне помогает найти ответы на актуальные вопросы современного развития энергетических рынков.

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин выступил с ключевым докладом, в котором был дан углубленный анализ текущего состояния нефтяного рынка, отраслевых перспектив и рисков, места и роли углеводородных ресурсов в энергетическом балансе мира. «Мы должны согласиться, — подчеркнул глава «Роснефти», — что, если отрасли необходима устойчивая и долгосрочная стабильность, в регулировании производства должны участвовать все крупные производители».

Аналитическая служба «Нефтегазовой Вертикали» (по докладу главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» ИГОРЯ СЕЧИНА на ПМЭФ-2017)