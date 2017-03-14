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Рынок нефти: ожидания, тревоги и парадоксы

Как и следовало ожидать, вышедшие в феврале ежемесячные прогнозы МЭА, ОПЕК и EIA (Управление энергетической информации США) строились на оценках сокращения добычи по обязательствам ОПЕК и 11 других стран, а также на отслеживании динамики ее роста в США.

Технический подкомитет Объединенного комитета ОПЕК и не-ОПЕК по мониторингу реализации соглашения 22 февраля представил очередной отчет, из которого следует, что выполнение обязательств превысило 86%, отмеченные ранее, но 100% пока не достигло.

В дополнение к отчету ОПЕК по мониторингу, данные трафика танкеров (один из способов оценки) указывают на возможное сокращение нефтяных грузов, направляемых с Ближнего Востока в Азию.

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, «Нефтегазовая Вертикаль»