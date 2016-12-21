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С акцентом на инновации

В кризис трудно живется всем — и добывающим компаниям, и производителям нефтепромыслового оборудования, и сервисным подрядчикам. В некотором смысле больше других повезло группе компаний «Римера» — нефтесервисному дивизиону ЧТПЗ. Наличие мощного производственного и финансового тыла в лице одного из крупнейших российских изготовителей трубной продукции помогает ей удерживать прочные рыночные позиции и развивать новые, более перспективные направления деятельности. Об этом и других реалиях сегодняшнего сервисного рынка с «Вертикалью» беседует генеральный директор ГК «Римера» Борис КОВАЛЕНКОВ.

Наш собеседник отмечает, что в сложных условиях необходима консолидация средств и усилий. Только крупная компания с комплексным подходом может позволить себе, перераспределяя средства и акценты на продукты и услуги, развиваться вопреки кризису. Вместе с тем в нашей стране не все заказчики готовы к реализации сложных комплексных проектов, поскольку они дают результат в перспективе нескольких лет. А в нефтяной отрасли пока что главенствует правило оптимизации «сегодняшних» затрат.

Но в любом случае снижение нефтедобычи на существующих месторождениях потребует применения новых технологий для повышения коэффициента извлечения сырья. А значит, будут расти требования нефтяных компаний к сервисным подрядчикам и производителям нефтегазового оборудования.

Интервью с БОРИСОМ КОВАЛЕНКОВЫМ, генеральным директором ГК «РИМЕРА»

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