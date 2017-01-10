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Самодостаточный Urals

Одним из важнейших трендов ушедшего года стала подготовка к запуску нового фьючерса на российскую экспортную смесь Urals. Попытки превратить отечественный сорт в новый ценовой маркер предпринимались и раньше, но безуспешно. Теперь же, на фоне относительно низких нефтяных цен, эта задача приобрела особую актуальность, и ее решение курировалось на самом высоком государственном уровне. Появление нового фьючерса позволит отвязать цены на Urals от котировок Brent.

По приблизительным подсчетам, в результате развития фьючерсных торгов стоимость российской смеси может подняться на $0,8–1/барр, что принесет в казну дополнительно до $1 млрд в год. В совокупности с недавним решением ОПЕК и независимых нефтепроизводителей о сокращении добычи это может стать важнейшим фактором увеличения нефтегазовых доходов госбюджета. Но, в отличие от последствий «закрытия нефтяных кранов», фактором долгосрочным.

По мере повышения ликвидности новой торговой площадки, увеличения числа базисов поставок и расширения номенклатуры биржевых товаров (за счет сорта ВСТО и нефтепродуктов) возможно превращение России в крупный мировой центр биржевой торговли углеводородным сырьем.

ВАЛЕРИЙ АНДРИАНОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.