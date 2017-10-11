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Сэкономили на геофизике

За последние годы мы успели привыкнуть к тому, что геофизический сервис в России уверенно набирает силы и вес. Результаты минувшего года на этом фоне выглядят обескураживающе – рассматриваемый сегмент рынка существенно просел. Причина известна: значительное падение цен на жидкие углеводороды вынудило нефтяников решительно заняться оптимизацией расходов – главным образом по тем позициям, отдача от которых имеет отсроченный эффект. Одним из таких сегментов является геофизика. Причем, в ряде случаев физические объемы работ даже росли, но это не помогало увеличить выручку – ВИНК требовали и добивались удешевления контрактов. Очевидным положительным трендом на российском рынке геофизики остается дальнейшее ослабление позиций иностранных компаний и, соответственно, усиление компаний отечественных.

Это важно, прежде всего, в условиях объявленных США и Европой секторальных санкций. Опора на собственные силы сейчас особенно актуальна. Перспективы отечественного рынка геофизического сервиса представляются весьма оптимистичны- ми. Можно ожидать, что уже с будущего года здесь возобновится рост. Однако его темпы будут в существенной мере определяться уровнем поддержки сектора со стороны государства.

ВЛАДИМИР ЛАПТЕВ, Первый вице-президент Евро-Азиатского геофизического общества

150 р.