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Символы благополучия – офисы нефтегазовых компаний

Лет 30 назад словосочетание «нефтегазовая компания» ассоциировалось у городского жителя с буровыми вышками, газовыми плитами, черными фонтанами, бьющими из-под земли, трубопроводами, а также товарными железнодорожными цистернами с надписями «нефть» и «огнеопасно». Человек же, трудящийся в такой компании, рисовался этаким суровым рабочим, обязательно в каске, с черным от нефти, мужественным лицом.

Собственно, и слово «компания» тогда имело совсем другое значение. В нефтяной отрасли были предприятия и объединения. Времена изменились. Сейчас все, что связано с нефтью и газом, так или иначе, ассоциируется с большими деньгами, роскошью, экономикой, а в худшем случае, внешней политикой, курсом рубля и экологическими проблемами. И это неудивительно. Главы нефтегазовых компаний встречаются с первыми людьми различных государств, про них говорят СМИ, а их имена фигурируют в списках самых состоятельных людей страны. В различных рейтингах самых богатых компаний России почти всю первую десятку стабильно заполняют предприятия, занимающиеся добычей, переработкой или транспортировкой полезных ископаемых. В основном, нефти и газа. И почти во всех крупных промышленных и финансовых административных центрах есть офисы этих компаний. Как правило, отдельное здание. И не простое. Мы расскажем о не- которых таких примечательных постройках.

СЕРГЕЙ ТИХОНОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»