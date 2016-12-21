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Сланцевая нефть и баланс на рынке

За последние годы Соединенные Штаты значительно нарастили нефтедобычу, главным образом на сланцевых месторождениях. Сланцевая революция стала шоком для других стран- экспортеров нефти. Скорость прироста американской нефтедобычи в 2010–2014 годах показала небывалый темп для мировой нефтегазовой промышленности (только в 2014 году она выросла на 2 млн барр/сут.).

Эксперты утверждают: американская сланцевая нефть — это новый балансирующий источник поставок на энергетическом рынке. Если раньше только Саудовская Аравия и Кувейт могли быстро нарастить или сократить добычу, сегодня такой возможностью обладают и Соединенные Штаты. К тому же в прошлом году США отменили действовавший в течение 40 лет запрет на экспорт нефти.

Норвежская компания Rystad Energy сообщила, что США впервые обогнали и Саудовскую Аравию, и Россию по объемам нефтяных запасов, которые экономически рентабельны для разработки в существующих налоговых и прочих условиях, при наличии доступных в этих странах технологий. Столь нетривиальные оценки вызвали негодование в России. Использование новых технологий позволяет существенно увеличить прежние оценки экономически извлекаемых ресурсов, не сдаются норвежские эксперты.

МАРИЯ КУТУЗОВА, журналист

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