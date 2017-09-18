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Сланцевый газ Китая

Китай занимает лидирующие позиции по объемам ресурсов сланцевого газа, со значительным отрывом опережая США. Согласно различным оценкам, они достигают от 80,5 до 1344 трлн м 3 , в том числе извлекаемые — от 11,5 до 31,6 трлн м 3 .

Более половины этого объема сосредоточено в Сычуаньском бассейне. Только разведанные запасы на начало 2017 года составляли там 764 млрд м 3 . В этом бассейне созданы три демонстрационные зоны промышленного освоения сланцев.

Добыча сланцевого газа в Китае в 2017 году должна составить 15 млрд м 3 . К 2020 году планируется ее рост до 30 млрд м 3 . Главные препятствия для полномасштабной разработки сланцев связаны с глубиной залегания, мощностью пластов и недостатком воды. Правительство стимулирует развитие подотрасли путем предоставления субсидий и прочих льгот, а также через конкурсы и аукционы, привлекая частных инвесторов.

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.