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Сланцы не сдаются

Продление соглашения ОПЕК+ не привело к желаемой стабилизации цен, они продолжили свое падение. Это объясняется не только сохраняющимся навесом предложения над спросом, но и повышением эффективности добычи сланцевой нефти в США.

Сланцевая революция стала уже пятой революцией в истории отрасли. Она оказалась гораздо более интенсивной, чем ее предшественницы, и обеспечила прирост добычи, в три раза опережающий динамику расширения потребления. В отличие от прежних отраслевых революций, относительно быстро исчерпавших себя, сланцевая готовится ко второй волне. Это обусловлено повышением эффективности бурения и, как следствие, снижением уровня безубыточности сланцевых проектов.

Свою роль играют и циклические факторы, связанные с сокращением тарифов на нефтесервисные услуги. В результате нефтяные котировки в краткосрочном периоде будут находиться под сильным давлением. Однако в более отдаленной перспективе отрасль начнет испытывать последствия недофинансирования в период кризиса. Значительное сокращение объемов запасов, санкционированных к разработке в последние годы, приведет к сдерживанию темпов роста предложения.

ДАРЬЯ СУРОВА, Rystad Energy

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