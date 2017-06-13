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Соглашение ОПЕК+: продолжение следует

На совместном совещании 24–25 мая в Вене страны ОПЕК и не-ОПЕК продлили соглашение о снижении добычи на девять месяцев, до конца марта 2018 года, оставив индивидуальные квоты на прежнем уровне. Это решение не стало сюрпризом, поскольку страны-экспортеры на протяжении последних месяцев да- ли рынку достаточно сигналов о своих намерениях. В результате эффект сокращения добычи был уже отыгран, и на следующий день после совещания цена нефти, не получив новой информационной подпитки, обвалилась, по оценкам, на 5%.

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, «Нефтегазовая Вертикаль»