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Стабилизация ожиданий

До середины 2014 года цена на нефть устойчиво находилась на уровнях, превышавших $100 за баррель. Затем началась коррекция, в ходе которой можно выделить две фазы. Первая фаза – собственно, второе полугодие 2014 года, – за которой последовал некоторый отскок. Вторая фаза – второе полугодие 2015 года, – после которой цена нефти (марки Brent) кратковременно упала ниже $30 за баррель. В этот период некоторые аналитики предсказывали дальнейшее падение котировок – ниже $20 за баррель – и не исключали касания уровня в $15. Именно в этот период и начались разговоры на тему заморозки объемов добычи странами ОПЕК в сотрудничестве с некоторыми, не входящими в картель, добывающими государствами.

ЕВГЕНИЙ ГАВРИЛЕНКОВ, Партнер Matrix Capital, профессор ВШЭ

150 р.