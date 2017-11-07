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Ставка на ВИНК – 25 лет приватизации

В ноябре уходящего года исполняется четверть века с начала приватизации нефтяной отрасли России. Отсчет событий принято вести с 17 ноября 1992 года, когда Президент России Борис Ельцин подписал Указ №1403 о приватизации и преобразовании в акционерные общества предприятий нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, а также объектов нефтепродуктообеспечения. Этот же указ положил начало созданию вертикально интегрированных нефтяных компаний, то есть обеспечивающих весь цикл производства – геологоразведку, разработку, добычу, транспортировку, переработку и сбыт уже готовых нефтепродуктов.

СЕРГЕЙ ТИХОНОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.