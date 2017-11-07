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Стратегические приоритеты

Стратегические приоритеты

Высокий уровень неопределенности развития мирового энергетического рынка обусловлен не только сложными геополитическими процессами, но и преобразованиями мировой экономики, изменениями регуляторной среды. Растущий спрос на  энергию, повышение энергоэффективности, информатизация (цифровизация), ужесточение экологических требований, повышение себестоимости добычи нефти и рост добычи нетрадиционных видов углеводородного сырья – основные тренды развития мировой энергетики в долгосрочной перспективе.
В  век глобального технологического прорыва и  постепенного перехода к  устойчивому развитию для Российской Федерации, как для одной из ведущих энергетических держав и крупнейшего участника энергетических рынков, особенно важно определить векторы дальнейшего развития в мировом топливно-энергетическом пространстве. Будущее России в значительной мере будет определяться уровнями диверсификации структуры производства и экономической доступности энергоресурсов, повышения энергетической эффективности национального хозяйства. Ключевыми вопросами отраслевой повестки дня остаются также рациональное природопользование и повышение экологической безопасности для целей долгосрочного социо-эколого-экономического развития российского общества.
АНАСТАСИЯ ОКОРОЧКОВА, эксперт в области устойчивого развития, НИКИТА КОРНЮХИН, эксперт в области нефтяной и газовой промышленности
150 р.
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