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Сценарии будущей добычи

На финишную прямую выходит подготовка проекта Генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года. «Нефтегазовая Вертикаль» продолжает цикл публикаций, посвященных обсуждению этого документа. Одним из ключевых элементов Генсхемы являются сценарии будущей нефтедобычи. Сейчас в проекте документа рассматриваются четыре варианта. Базовым — с точки зрения настройки инструментов государственного регулирования — является так называемый инерционно- реалистичный сценарий, предполагающий рост добычи в течение ближайших шести-семи лет с последующим динамичным снижением ее уровня.

В целом же и государство, и нефтяники не горят желанием любой ценой наращивать физические объемы добычи жидких углеводородов. В то же время они в равной степени озабочены тем, чтобы добыча нефти и конденсата не снижалась. Но даже для удержания добычи потребуются меры государственной поддержки.

В фискальной сфере в дополнение к неизбежному расширению льгот и постепенному переходу на налогообложение финансового результата предлагаются несколько менее известных новшеств. В сфере недропользования внимание фокусируется на повышении привлекательности финансирования геологоразведки.

АЛЕКСЕЙ БЕЛОГОРЬЕВ, Институт энергетики и финансов