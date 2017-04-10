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Светлое и темное в переработке

Начало года оказалось как никогда богато на слухи и новости о не лучшем финансовом положении дел в российской нефтепереработке. Повышение экспортной пошлины на мазут до 100% от нефтяной закономерно привело к активизации дискуссии о необходимости государственной поддержки этого отраслевого сегмента. Между тем анализ производства и потребления автобензина, авиакеросина и дизтоплива позволяет сделать вывод, что даже в условиях дальнейшего снижения объемов первичной переработки российские потребители еще не скоро столкнутся с недостатком моторных топлив.

В этой связи, возможно, стоит отложить решение о льготировании НПЗ до появления четких сигналов о том, что без льгот российская нефтепереработка не сможет обеспечить внутренний спрос на качественные нефтепродукты. Пока же производственная статистика говорит об обратном.

МИХАИЛ ТУРУКАЛОВ, Независимое агентство «Аналитика товарных рынков»

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