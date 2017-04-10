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Световые решения ТZА в партнерстве с Shenzhen Mason Technologies Co. Ltd

Световые решения ТZА в партнерстве с Shenzhen Mason Technologies Co. Ltd

В 2012 году на площадях ЗАО «ТZА» было организовано серийное производство светодиодных светильников при технической поддержке и партнерстве компании Mason. TZA владеет опытно-конструкторским подразделением, электротехнической, фотометрической, а также испытательной на соответствие требованиям защиты от климатических воздействий лабораториями. Оснащено мехобработкой, покраской, сборкой. Проводит ресурсные испытания и контроль качества.
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