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Своя игра

Критическая доля иностранной техники характерна для большинства отраслей отечественной промышленности, в том числе и для нефтегазового комплекса. Это обусловило необходимость принятия масштабной программы импортозамещения в НГК. Она сочетает в себе рыночные механизмы и административные подходы.

В Татарстане действует несколько особых экономических зон, ставших центрами инновационного развития и импортозамещения. Яркий пример стратегии импортозамещения — строительство нефтеперерабатывающего завода ТАНЕКО, в рамках которого использовались преимущественно отечественные технологии и оборудование. Благодаря этому сформирована технологическая база для новых амбициозных проектов в сфере нефтепереработки.

Кроме того, компания «Татнефть» активно применяет российские разработки при реализации добычных проектов, в том числе по освоению «трудных» запасов.

ЛИДИЯ КРАСНОВА, САИДА МАНСУРОВА, Альметьевский государственный нефтяной институт

150 р.