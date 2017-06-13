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Терминальные просчеты

Нефтяные терминалы Каспийского и Черного морей в Батуми, Кулеви, Супсе, Баку, которым еще в начале столетия прочили светлое будущее, с каждым годом сокращают объемы перевалки. Причины терминального кризиса — просчеты в оценке динамики добычи нефти в Азербайджане и Казахстане и объемов ее переработки на местных НПЗ. Сказался также рост конкуренции между региональными энергетическими транспортными хабами и коридорами. Владельцы терминалов по-разному пытаются решить навалившиеся на них проблемы. Одни корректируют ассортимент переваливаемых продуктов (ГНКАР в Кулеви), другие стараются найти новых клиентов (Иран в Неке и других портах Каспия), третьи размышляют о продаже портовых сооружений («КазТрансОйл» в Батуми).

Но принципиально улучшить ситуацию сможет лишь существенный рост объемов добычи и переработки нефти на Каспии — мечта лелеемая, но эфемерная. Во всяком случае, в обозримой перспективе.

ВЛАДИМИР МИШИН, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.