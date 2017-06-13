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Только начало пути

У российской нефтехимии существенный потенциал развития. В активе — мощная сырьевая база и растущий внутренний спрос на продукцию отрасли. Есть поучительные примеры из мировой практики. Так, США возвращаются в число динамично развивающихся производителей нефтехимической продукции благодаря сланцевой революции. А Саудовская Аравия развивает национальную нефтехимию, монетизируя углеводородное сырье с активным участием государства.

Вместе с тем в России за последние 10 лет не введено ни одной новой пиролизной установки. И это при том, что за пять лет размер государственных субсидий в отечественную нефтехимию превысил 240 млрд рублей. Однако система субсидий не способствует решению стратегически важных задач страны. Роль государства в развитии отрасли должна быть трансформирована.

ДМИТРИЙ АКИШИН, VYGON Consulting

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