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Трудное бремя лидерства

Трудное бремя лидерства

Во времена СССР свердловский «Уралмаш» был фактически единственным в стране производителем тяжелого бурового оборудования. В начале 2000-х годов предприятие столкнулось с серьезными организационными, производственными и финансовыми трудностями, чем не замедлили воспользоваться конкуренты.
Второе дыхание завод обрел в 2010 году, когда контролируемая Газпромбанком МК «Уралмаш» и инвестфонд United Capital Partners (UCP) учредили компанию «Уралмаш НГО Холдинг».
Акционеры объединенного предприятия озвучили масштабную программу модернизации с целью обеспечения «российским производителям лидирующих позиций на отечественном рынке тяжелых БУ». Слова не разошлись с делом: лидерство холдинга в данном сегменте рынка сегодня неоспоримо. О том, как живется заводу в сложные для экономики времена, и об общей ситуации на рынке бурового оборудования «Вертикали» рассказывает заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ООО «Уралмаш НГО Холдинг» Владимир РАПТАНОВ.
Интервью с ВЛАДИМИРОМ РАПТАНОВЫМ, заместителем генерального директора по маркетингу и продажам ООО «Уралмаш НГО Холдинг»
Теги:
буровые установки буровое оборудование Уралмаш НГО Холдинг
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