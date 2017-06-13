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Трудности внедрения

Специалисты уверенно говорят, что в России более чем достаточно технологий, позволяющих эффективно разрабатывать трудноизвлекаемые запасы нефти. Главная проблема — никоим образом не нехватка идей, а сложности с их внедрением в практику. Разумеется, универсальных рецептов для ее решения не существует. Но остроту проблемы можно существенно уменьшить, если всерьез заняться созданием и организацией работы полигонов.

В этой связи важно отметить, что процесс создания новых полигонов ведется сейчас у нас отнюдь не с чистого листа. На протяжении многих десятилетий разработкой новых технологий и подготовкой их к внедрению успешно занимаются специалисты ВНИИнефти. Накопленный ими опыт позволяет решать многие задачи. Но не все. Если за последние годы институту и удалось заместить некоторое импортное оборудование отечественными аналогами, то с программным обеспечением дело обстоит не так оптимистично. Российские программные разработки пока не достигли уровня зарубежных, и это несколько осложняет процесс создания новых технологий бурения.

КОНСТАНТИН АНОХИН, журналист

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