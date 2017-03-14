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Цена вопроса

В жесткой конкурентной борьбе с иностранными корпорациями российские геофизики вернули себе контроль над внутренним рынком нашей страны. Но пока еще рано называть эту победу полной и окончательной. Мы серьезно отстаем от наших основных конкурентов в инновационном обеспечении геофизических исследований. И это закономерный итог хронического недофинансирования. В инновационное развитие геофизических технологий в России инвестируется в 100 раз меньше средств, чем это делают США или Китай.

Известно, что международные санкции, применяемые против России, стали катализатором активности в области разработки и внедрения импортозамещающих технологий. Но, например, в разработанном Минэнерго РФ прогнозе научно-технического развития отраслей ТЭК России до 2035 года о нуждах геофизиков упоминается лишь вскользь. Словом, сегодня перспективы технологического обновления российской геофизики все так же призрачны, как и в предыдущие постсоветские годы. Ситуация требует экстренного оздоровления. Необходим координирующий орган и остро нужны инвестиции, в том числе и государственные. Санкции и меры по их преодолению являются хорошим импульсом для вывода российской геофизики на мировой уровень и глобальный рынок. Такой шанс нельзя упустить. Тем более что геофизика постепенно становится привлекательным объектом для инвестиций.

ВЛАДИМИР ЛАПТЕВ, Евро-Азиатское геофизическое общество

150 р.