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Ценник «Газпрома» очаровал европейцев

Летом-осенью 2016 года «Газпром» ставил один за другим рекорды 11–12%-го роста суточных поставок газа в Европу. Однако агрегированный результат за три квартала на все зарубежные рынки, включая ближнее зарубежье и СПГ, выглядит менее впечатляющим. По сравнению с тем же периодом 2015 года суммарный рост продаж составил умеренные 6,6 мдрд м 3 , или 4,6%. Причина в сокращении поставок в страны бывшего Советского Союза (БСС), где «Газпром» продолжает терять позиции.

Рост спроса на российский газ в Европе вызван главным образом снижением цен на него. Смягчение ценовой политики, которое начало применяться после кризиса 2008 года, в последние годы стало обычным сценарием. Соответственно ухудшаются финансовые результаты. По странам дальнего зарубежья выручка от продаж газа, при росте объемов на 9,4%, снизилась на 20,3%, в странах БСС доходы от продаж уменьшились почти на 31%. Финансовые результаты общей деятельности ПАО «Газпром», включая Россию, показали сокраще- ние продаж газа на 15,7% и снижение чистой прибыли на 55,6%.

Подарком к Новому году для «Газпрома» стало решение Европейской комиссии о расширении квоты на использование транспортировки газа по отводному газопроводу OPAL, который соединяет «Северный поток» с европейской газотранспортной системой, с 50 до 90%.

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, «Нефтегазовая Вертикаль»

250 р.