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Тупики ресурсного национализма

После Второй мировой войны непростой диалог между производителями и потребителями нефти прошел как минимум через три фазы концептуальных противоречий. Сейчас по миру прокатилась четвертая волна ресурсного национализма. Многие страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока создали для инвесторов поистине невыносимые условия работы. Это касается и повышения уровня налогообложения, и внедрения так называемых сервисных контрактов, и требований обеспечения «национального участия». Дело доходит до многомиллионных штрафов и конфискаций имущества. В итоге многие компании всё чаще предпочитают «остаться дома».

Адепты «ресурсного национализма» уповают на исключительное богатство своих недр и выгодное географическое положение. Но эти тезисы опровергаются самой жизнью. Перспективные участки оказываются «пустыми», приводя к огромным убыткам инвесторов. А гибкая политика ведущих стран-потребителей УВС, в первую очередь США, смешивает все первоначальные планы относительно маршрутов поставок нефти.

Такие провалы приводят к некоторому отрезвлению в третьем мире. Но до окончания новой волны «ресурсного национализма», судя по всему, еще далеко.

ПАВЕЛ БОГОМОЛОВ, кандидат политических наук

150 р.