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Турция пошла на сжижение

В конце прошлого года турецкие власти объявили о пуске первого в стране плавучего блока для хранения и регазификации природного газа (Floating Storage Regasification Unit — FSRU). Власти заявили, что Турция и дальше намерена достаточно активно инвестировать в газовую инфраструктуру и наращивать свои мощности по регазификации. В дальнейшем Турция не только рассчитывает диверсифицировать газовые поставки в страну и заметно снизить зависимость внутреннего рынка от сырья, закупаемого у «Газпрома», но и претендует на заметную роль в качестве поставщика СПГ на мировые рынки.

Судя по всему, запуск плавучего регазификационного СПГ-терминала в Измире не повлияет на строительство первой нитки «Турецкого потока» — газопровода из России в Турцию. Судьба же второй нитки, которую Россия планировала использовать для транзита своего газа в страны Евросоюза, будет полностью зависеть от ряда факторов, в числе которых финансовые выгоды Турции от этого проекта. Переговоры по продолжению его для российских переговорщиков вряд ли будут простыми.

КОНСТАНТИН АНОХИН, журналист

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