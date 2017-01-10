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Управляемая стихия рынка

Много лет подряд «Нефтегазовая Вертикаль» предлагает в декабре ведущим отраслевым экспертам назвать ключевые события уходящего года. По результатам опроса составляется наш «фирменный» событийный рейтинг. Нынешний, 13-й по счету, отраслевой рейтинг событий оказался для нас дебютным. Редакция впервые представила его в очном формате, в то время как прежде мы ограничивались публикацией в январском выпуске журнала. Представить рейтинг «вживую» нам позволило развитие взаимодействия с ЭКСПОЦЕНТРОМ и Национальным нефтегазовым форумом. Деловые партнеры пригласили нас к участию в формировании деловой части предновогоднего торжественного мероприятия «NEFTEGAZ-party: итоги года».

Хотя презентация очередного событийного рейтинга «Нефтегазовой Вертикали» довольно активно освещалась информационными агентствами, определенная интрига всё же сохранилась до выхода этого номера журнала. Дело в том, что в ЭКСПОЦЕНТРЕ мы представили сокращенную версию нашего рейтинга: ТОР-10 главных событий года, а сегодня впервые публикуем отраслевую «двадцатку».

Рейтинговый обзор «Нефтегазовой Вертикали»