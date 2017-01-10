Rus Eng
Статья
Управляемая стихия рынка

Управляемая стихия рынка

Много лет подряд «Нефтегазовая Вертикаль» предлагает в декабре ведущим отраслевым экспертам назвать ключевые события уходящего года. По результатам опроса составляется наш «фирменный» событийный рейтинг. Нынешний, 13-й по счету, отраслевой рейтинг событий оказался для нас дебютным. Редакция впервые представила его в очном формате, в то время как прежде мы ограничивались публикацией в январском выпуске журнала. Представить рейтинг «вживую» нам позволило развитие взаимодействия с ЭКСПОЦЕНТРОМ и Национальным нефтегазовым форумом. Деловые партнеры пригласили нас к участию в формировании деловой части предновогоднего торжественного мероприятия «NEFTEGAZ-party: итоги года».
Хотя презентация очередного событийного рейтинга «Нефтегазовой Вертикали» довольно активно освещалась информационными агентствами, определенная интрига всё же сохранилась до выхода этого номера журнала. Дело в том, что в ЭКСПОЦЕНТРЕ мы представили сокращенную версию нашего рейтинга: ТОР-10 главных событий года, а сегодня впервые публикуем отраслевую «двадцатку».
Рейтинговый обзор «Нефтегазовой Вертикали»
Теги:
рейтинг отраслевых событий
Новости
Экспертная аналитика
Пресс-релизы
НГВ-Технологии
Конференции НГВ
Отраслевой календарь
Телефон редакции: +7 (495) 510-57-24
© 2016 Журнал “Нефтегазовая Вертикаль”. Все права защищены. При перепечатке любых материалов гиперссылка на сайт обязательна.
Яндекс.Метрика