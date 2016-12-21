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Упущенные возможности

Российский нефтесервисный рынок, вопреки кризису, в последние годы демонстрирует рост. Но приводит ли это к улучшению финансового положения, повышению технологического уровня и укреплению конкурентоспособности предприятий сектора? Об этом «Вертикаль» беседует с Владимиром БОРИСОВЫМ, президентом Ассоциации нефтегазосервисных компаний, генеральным директором МП «ГеоИнТЭК».

Наш собеседник отметил, что в целом ситуация на рынке не дает поводов для паники, объем заказов со стороны ВИНК даже растет. Но вследствие снижения расценок на сервисные операции доходы подрядчиков в лучшем случае остаются на уровне прежних лет. Конкуренция обостряется, а плату за выполненные работы приходится ждать слишком долго. Недоступность банковских кредитов и чрезмерно жесткая фискальная политика государства не позволяют отечественному нефтесервису развиваться. В результате он упустил возможности, представившиеся ему благодаря падению курса рубля и введению западных санкций.

Ему так и не удалось потеснить крупнейшие международные сервисные корпорации. Важнейшим фактором развития отечественного нефтесервиса могло бы стать формирование мощного сектора независимых нефтяных компаний. Положительную роль сыграло бы создание крупной сервисной корпорации на базе разрозненных ныне активов. Наконец, сервисники ждут более мягкой и гибкой политики со стороны государства в сфере налогообложения и финансирования НГК.

Интервью с ВЛАДИМИРОМ БОРИСОВЫМ, президентом Ассоциации нефтегазосервисных компаний

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